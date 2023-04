En Chalosse avec Mochila Etcetera, 26 avril 2023, Eugénie-les-Bains.

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

MERCREDI 26 AVRIL – EN CHALOSSE : LE CHATEAU DE GAUJACQ ET UNE SAVONNERIE ARTISANALE

13h10/ 18h Tarif unique 30€

Dans cette savonnerie artisanale nous apprendrons les étapes de la confection des savons ; Nous partirons ensuite visiter le château de Gaujacq, demeure seigneuriale du 17ème siècle construit à l’image d’un palais italien accueilli.es. par les propriétaires.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 18:00:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is an agency of excursions in the Landes region that favors proximity and conviviality!

WEDNESDAY APRIL 26 – IN CHALOSSE : THE CASTLE OF GAUJACQ AND AN ARTISANAL SOAP FACTORY

1.10 pm / 6 pm Single price 30?

In this artisanal soap factory we will learn the steps of the soap making process. We will then visit the castle of Gaujacq, a 17th century seigniorial residence built in the image of an Italian palace, welcomed by the owners.

DEPARTURE : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure places on request)

Reservation at 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que privilegia la proximidad y la convivencia

MIERCOLES 26 DE ABRIL – EN CHALOSSE : EL CASTILLO DE GAUJACQ Y UNA FABRICA DE JABON ARTESANAL

13h10 / 18h00 Precio único 30?

En esta fábrica de jabón artesanal, aprenderemos las etapas de la fabricación del jabón. A continuación, visitaremos el castillo de Gaujacq, residencia señorial del siglo XVII construida a imagen de un palacio italiano y recibida por sus propietarios.

SALIDA : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reserva al 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

MITTWOCH, 26. APRIL – IN CHALOSSE: DAS SCHLOSS VON GAUJACQ UND EINE HANDWERKLICHE SEIFENFABRIK

13.10 Uhr/ 18.00 Uhr Einheitspreis 30?

Anschließend besichtigen wir das Schloss Gaujacq, einen herrschaftlichen Wohnsitz aus dem 17. Jahrhundert, der einem italienischen Palast nachempfunden ist und von den Eigentümern bewirtet wird.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

