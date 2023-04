Le Gers des Mousquetaires avec Mochila Etcetera, 25 avril 2023, Eugénie-les-Bains.

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

MARDI 25 AVRIL – LE GERS DES MOUSQUETAIRES

13h45/ 19h – Tarif normal 45€/ réduit 40€

Découvrez les cadets de Gascogne et le mythe qui les entoure encore aujourd’hui et laissez-vous conter l’histoire de ces quatre géants à travers la ville de Condom.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 19:00:00. .

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is an agency of excursions in the Landes region that favors proximity and conviviality!

TUESDAY APRIL 25 – THE GERS OF THE MUSKETEERS

1:45 pm / 7 pm ? Normal price 45? / reduced 40?

Discover the cadets of Gascony and the myth that still surrounds them today and let the story of these four giants be told through the city of Condom.

DEPARTURE : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure points on request)

Reservation at 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que privilegia la proximidad y la convivencia

MARTES 25 DE ABRIL – EL GERS DE LOS MOSQUETEROS

13h45 / 19h00 ? Precio normal 45? / reducido 40?

Descubra a los cadetes de Gascuña y el mito que aún hoy les rodea y déjese contar la historia de estos cuatro gigantes a través de la ciudad de Condom.

SALIDA : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reserva al 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

DIENSTAG, 25. APRIL – DAS GERS DER MUSKETIERE

13:45 Uhr/ 19:00 Uhr ? Normaler Preis 45/ermäßigt 40?

Entdecken Sie die Kadetten der Gascogne und den Mythos, der sie bis heute umgibt, und lassen Sie sich die Geschichte dieser vier Giganten in der Stadt Condom erzählen.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Aire sur l’Adour