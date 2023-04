Sur le bassin d’Arcachon avec Mochila Etcetera, 23 avril 2023, Eugénie-les-Bains.

Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité!

DIMANCHE 23 AVRIL – SUR LE BASSIN : ARCACHON ET GUJAN

9h/ 19h – Tarif normal 68€/ réduit 62€

Tout d’abord nous découvrirons le cadre typique du port de Larros, ses cabanes et sa jetée du Christ. Nous nous y installerons pour un déjeuner d’huitres puis partirons pour Arcachon.

Pour ceux et celles qui le souhaitent, possibilité de prendre le petit train pour la visite de la ville d’hiver (non compris, 7€), puis temps libre dans la ville.

DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Réservation au 06.45.47.40.05.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mochila Etcetera is an agency of excursions in the Landes region that favors proximity and conviviality!

SUNDAY APRIL 23 – ON THE BASIN : ARCACHON AND GUJAN

9am/ 7pm – Normal price 68? / Reduced price 62?

First of all we will discover the typical setting of the port of Larros, its huts and its Christ pier. We will settle down for a lunch of oysters and then leave for Arcachon.

For those who wish, we can take the little train to visit the winter city (not included, 7?), then free time in the city.

DEPARTURE : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure points on request)

Reservation at 06.45.47.40.05

Mochila Etcétera es una agencia de excursiones de las Landas que privilegia la proximidad y la convivencia

DOMINGO 23 DE ABRIL – EN LA CUENCA : ARCACHON Y GUJAN

9h/ 19h – Precio normal 68? / Precio reducido 62?

En primer lugar, descubriremos el marco típico del puerto de Larros, sus casetas y su muelle del Cristo. Nos instalaremos para un almuerzo a base de ostras y luego partiremos hacia Arcachon.

Para los que lo deseen, podremos tomar el trenecito para visitar la ciudad invernal (no incluido, 7?), después tiempo libre en la ciudad.

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Reserva al 06.45.47.40.05

Mochila Etcetera ist eine Agentur für Ausflüge in die Landes, die auf Nähe und Freundlichkeit setzt!

SONNTAG, 23. APRIL – AUF DEM BASSIN: ARCACHON UND GUJAN

9h/ 19h – Normaler Preis 68 / Ermäßigter Preis 62?

Zunächst werden wir den typischen Rahmen des Hafens von Larros mit seinen Hütten und der Anlegestelle des Christus entdecken. Dort werden wir uns für ein Austernessen niederlassen und dann nach Arcachon weiterfahren.

Wer möchte, kann den kleinen Zug nehmen, um die Winterstadt zu besichtigen (nicht inbegriffen, 7?), danach Freizeit in der Stadt.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Reservierung unter 06.45.47.40.05

