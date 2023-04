Les rencontres d’Arts et cetera 261 Rue René Vielle, 22 avril 2023, Eugénie-les-Bains.

Samedi 22 avril 2023 à 15h, la Galerie Etcetera vous propose un rendez-vous particulier autour de la matière, du fil, des couleurs avec : Benoît Beaupuy, designer Marion Coudert, artiste Maria Messner, directrice ACT3

Plus d’informations au 06 04 15 49 99..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 18:00:00. .

261 Rue René Vielle Passage de l’Impératrice

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Saturday April 22, 2023 at 3pm, the Etcetera Gallery offers you a special meeting around the material, the thread, the colors with : Benoît Beaupuy, designer Marion Coudert, artist Maria Messner, director ACT3

More information at 06 04 15 49 99.

El sábado 22 de abril de 2023 a las 15.00 horas, la Galería Etcétera le propone un encuentro especial en torno a los materiales, los hilos y los colores con : Benoît Beaupuy, la diseñadora Marion Coudert, la artista Maria Messner, el director ACT3

Más información en el 06 04 15 49 99.

Am Samstag, den 22. April 2023 um 15 Uhr bietet Ihnen die Galerie Etcetera ein besonderes Treffen rund um Material, Faden und Farben mit : Benoît Beaupuy, Designer Marion Coudert, Künstlerin Maria Messner, Direktorin ACT3

Weitere Informationen unter 06 04 15 49 99.

Mise à jour le 2023-03-29 par OT Aire sur l’Adour