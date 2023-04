Saint-Sever autrement avec Mochila Etcetera Eugénie-les-Bains Catégories d’Évènement: Eugénie-les-Bains

Landes . Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité! MERCREDI 12 AVRIL – EN CHALOSSE SAINT SEVER « AUTREMENT » : LA MAISON SENTEX

14h15/ 17h30 Tarif unique 25€

Saint-Sever est connue pour sa magnifique abbatiale, mais saviez-vous que l’on y trouvait également la maison du docteur Sentex dont le rez-de-chaussée est entièrement pavé de mosaïques gallo-romaines du IVème siècle ? Nous y serons accueilli.es pour une visite par la propriétaire elle même. L’abbatiale sera ensuite découverte en visite libre. DEPART : Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

