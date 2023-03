Les Métiers d’Art s’invitent à Eugénie ! EUGENIE-LES-BAINS Eugénie-les-Bains Catégories d’Évènement: Eugénie-les-Bains

Landes

Les Métiers d’Art s’invitent à Eugénie ! EUGENIE-LES-BAINS, 1 avril 2023, Eugénie-les-Bains. Les Métiers d’Art s’invitent à Eugénie ! 1 et 2 avril EUGENIE-LES-BAINS 2 ème édition des Métiers d’art s’invitent à Eugénie-les-Bains! Nous célébrons les Journées des métiers d’art en organisant une exposition d’artisans d’art et d’artistes à la salle d’animation. Venez à leur rencontre, assistez à leur travail grâce à des démonstrations de leur art, participez à des ateliers et qui sait, vous trouverez peut-être votre nouvelle vocation?

Venez admirer le travail de ces passionnés: broderie d’art, tapisserie d’ameublement, poterie, créations sur bois, bijoux en cuir, marquetterie etc… EUGENIE-LES-BAINS place gaston Larrieu Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@tourisme-aire-eugenie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Eugénie les Bains Tourisme Aire Eugénie Office de Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Eugénie-les-Bains, Landes Autres Lieu EUGENIE-LES-BAINS Adresse place gaston Larrieu Ville Eugénie-les-Bains Departement Landes Lieu Ville EUGENIE-LES-BAINS Eugénie-les-Bains

EUGENIE-LES-BAINS Eugénie-les-Bains Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eugenie-les-bains/

Les Métiers d’Art s’invitent à Eugénie ! EUGENIE-LES-BAINS 2023-04-01 was last modified: by Les Métiers d’Art s’invitent à Eugénie ! EUGENIE-LES-BAINS EUGENIE-LES-BAINS 1 avril 2023 Eugénie-les-Bains EUGENIE-LES-BAINS Eugénie-les-Bains

Eugénie-les-Bains Landes