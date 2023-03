Sculptures en acier de récupération Eugénie Bal, 27 mars 2023, Saint-Florent-sur-Auzonnet.

Sculptures en acier de récupération 27 mars – 2 avril Eugénie Bal

Sculptrice métal, je travaille principalement avec de l’acier de récupération.

Je m’empare des déchets ménagers pour en faire du neuf, du beau. Se contenter de l’existant bien abondant est pour moi la manière logique d’inscrire ma démarche artistique dans ce monde du gaspillage. J’apprécie d’autant plus ce glanage qu’il m’offre des formes déjà structurées par leur ancienne existence. Souvent, la rouille a érodé l’acier, lui donnant un aspect organique. Mon œil s’amuse à détecter l’esprit qui se cache dans chacun de ces rebuts prêts à reprendre vie.

Ainsi je sublime la quotidien, transformant des rebus de notre société en sculptures et mobilier, des morceaux de bidon en personnages, de vieux outils et autres détritus en pièces de contemplation.

Dans la plupart de mes pièces l’empreinte de la nature est présente. Soit par le sens, soit par les motifs tels des lianes ou feuilles. Je vis d’ailleurs à la campagne entourée de plantes et d’animaux.

C’est vrai que c’est assez contradictoire, le métal symbolisant la toute puissance de l’homme et sa recherche de supériorité sur la nature. Mais j’aime les oppositions. Cela amène du mouvement et de l’équilibre.

Par ailleurs je vous montrerai que le métal peut être tendre.. Il se modèle avec la chaleur pour garder sa forme solide en refroidissant. il peut être léger si l’épaisseur est fine (j’utilise des morceaux de bidons) et offre une gamme très étendue de textures: granuleuses, lisses, rouillées, patinées…. C’est une matière résistante autorisant les jeux d’équilibre les plus fous.

Pour ces JEMA, je propose :

• l’inauguration de ma galerie de sculpture au rez-de-chaussée de ma maison

• tout au long du week-end , à partir de 14 ans: courte initiation à la soudure à l’arc.

• Samedi et Dimanche de 10h00 à 12h00 : démonstrations de patine sur métal.

Mon atelier n’est pas accessible aux fauteuils roulants.

Eugénie Bal Saint Florent sur Auzonnet Saint-Florent-sur-Auzonnet 30960 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.eugenie-bal.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07-61-19-50-75 »}, {« type »: « email », « value »: « eugen.di@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/bal.eugenie/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Sculpture Métal

« Regard d’oiseau », Mobile en Acier de récupération patiné et peint.