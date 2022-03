Eugène Leroy, à contre-jour MUba Eugène Leroy Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

L’exposition traitera des liens entre Eugène Leroy et le milieu culturel du Nord de la France composé d’un riche réseau d’artistes, de galeristes, de conservateurs de musée, de collectionneurs et de mécènes. Ces échanges ont donné lieu à des rencontres et des amitiés fortes qui ont nourri les créations et la trajectoire unique d’Eugène Leroy. Explorant l’une des plus intéressantes scènes artistiques européennes de l’après-guerre, cette exposition est réalisée en partenariat avec le Musée d’art moderne de la Ville de Paris qui organise au printemps 2022 une grande rétrospective Eugène Leroy. L’exposition se poursuit par la une présentation des 4 saisons de eugène Leroy, mis en dialogue avec des artistes contemporains . Autour du thème des saisons, de la nature . L’exposition traitera des liens entre Eugène Leroy et le milieu culturel du Nord de la France. Ces échanges ont donné lieu à des amitiés fortes qui ont nourri les créations d’Eugène Leroy. MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

