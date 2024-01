Eu.topia – weekend d’ouverture La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 9 février 2024.

Du vendredi 09 février 2024 au dimanche 11 février 2024 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

vendredi

de 09h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Accès libre

Le week-end de lancement de Eu.topia, nouvelle séquence de programmation de La Gaîté Lyrique – Fabrique de l’époque.

L’Eu.topia de la Gaîté Lyrique – Fabrique de l’époque ouvre ses portes en février ! Tout un weekend d’ateliers, de rencontres et de temps festifs pour questionner nos attaches et aspirations européennes et fabriquer tous ensemble de nouvelles utopies et de nouveaux symboles. Au fond : redéfinir une autre idée de l’Europe.

Programme :

En continu :

Ukraine, vision(s), exposition de photographie documentaire et littérature en résistance avec MYOP

EuroFabrique, ateliers, performances et installations

Tracks, projection de l’émission culte, focus sur l’Europe de l’est

Vendredi 09.02.2024 :

EUROLOTO 2000, avec le Comité Extraordinaire du Loto Français

L’Union européenne sous tous les angles, échange avec Émilie Aubry

Barbi(e)turix Eu.topia, DJset

Samedi 10.02.2024 :

Les bonnes nouvelles en sérigraphie, atelier jeune public avec Cause.s toujours !

Dimanche 11.02.2024 :

Les contes à paillettes, lecture d’histoires bienveillantes et farfelues avec le Collectif Paillettes

Journal de guerre d’Olga et Sasha, lecture musicale suivie d’un débat avec Olga et Sasha Kurovska en visio depuis Kiev.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.gaite-lyrique.net/festival/eutopia-weekend-douverture https://www.facebook.com/gaitelyrique https://www.facebook.com/gaitelyrique https://www.gaite-lyrique.net/festival/eutopia-weekend-douverture

