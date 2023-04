Journée Européennes du Patrimoine : Visite guidée – Eu : Mille ans d’Histoire Bureau d’Accueil Touristique de la Ville d’Eu, 16 septembre 2023, Eu.

La Ville d’Eu, dernier domaine royal de France, déploie un patrimoine exceptionnel.

Ses monuments forcent l’admiration et nous rappellent la foi et le génie de ses bâtisseurs.

Visite commentée des principaux monuments : Collégiale gothique, Crypte du XIIème et gisants médiévaux, Chapelle des Jésuites et rues anciennes.

Place limitées..

2023-09-16 à 15:00:00 ; fin : 2023-09-16 16:30:00. .

Bureau d’Accueil Touristique de la Ville d’Eu Place Guillaume le Conquerant

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



The city of Eu, the last royal domain in France, has an exceptional heritage.

Its monuments force admiration and remind us of the faith and genius of its builders.

Guided tour of the main monuments: Gothic collegiate church, 12th century crypt and medieval recumbents, Jesuit chapel and old streets.

Limited places.

La ciudad de Eu, último dominio real de Francia, posee un patrimonio excepcional.

Sus monumentos despiertan admiración y recuerdan la fe y el genio de sus constructores.

Visita guiada de los principales monumentos: Colegiata gótica, cripta del siglo XII y yacentes medievales, capilla de los Jesuitas y calles antiguas.

Plazas limitadas.

Die Stadt Eu, die letzte königliche Domäne Frankreichs, verfügt über ein außergewöhnliches Kulturerbe.

Seine Denkmäler erfordern Bewunderung und erinnern uns an den Glauben und das Genie seiner Erbauer.

Kommentierte Besichtigung der wichtigsten Bauwerke: Gotische Stiftskirche, Krypta aus dem 12. Jahrhundert und mittelalterliche Gisants, Jesuitenkapelle und alte Straßen.

Begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-02-28 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité