Journées Européennes du Patrimoine : Visite des Statues à Eu Bureau d’Accueil Touristique de la ville d’Eu, 16 septembre 2023, Eu.

Perce les mystères des statues de la Ville d’Eu.

Avec un plan de la ville et un livret (fourni par l’Office de Tourisme), découvre les histoires qui se cachent autour des monuments de la ville : la collégiale, le Château, l’Hôtel-Dieu et la Chapelle du Collège.

De 9 à 13 ans..

2023-09-16 à 11:00:00 ; fin : 2023-09-16 12:00:00. .

Bureau d’Accueil Touristique de la ville d’Eu Place Guillaume le Conquérant

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Unravel the mysteries of the statues of the city of Eu.

With a map of the city and a booklet (provided by the Tourist Office), discover the stories that are hidden around the monuments of the city: the collegiate church, the castle, the Hôtel-Dieu and the College Chapel.

From 9 to 13 years old.

Desvela los misterios de las estatuas de la ciudad de Eu.

Con un mapa de la ciudad y un folleto (proporcionado por la Oficina de Turismo), descubra las historias que esconden los monumentos de la ciudad: la Colegiata, el Castillo, el Hôtel-Dieu y la Capilla del Colegio.

De 9 a 13 años.

Lüfte die Geheimnisse der Statuen in der Stadt Eu.

Mit einem Stadtplan und einem Heft (vom Fremdenverkehrsamt bereitgestellt) entdeckst du die Geschichten, die sich um die Denkmäler der Stadt verbergen: die Stiftskirche, das Schloss, das Hôtel-Dieu und die Kapelle des Kollegs.

Von 9 bis 13 Jahren.

Mise à jour le 2023-02-28 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité