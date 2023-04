Théâtre – Work in progress Théâtre des Charmes, 1 juin 2023, Eu.

Le monde du travail sera le fil conducteur d’appropriation textuelle et de mise en espace des élèves du groupe seconde de cette année. A travers des scènes et des extraits d’œuvres d’auteurs, d’époques et d’esthétiques différentes, en prenant également appui sur un travail d’interview, il s’agira de proposer un parcours qui abordera le rapport au travail sous toutes ses formes et de réfléchir sur les déclinaisons artistiques abordées..

Théâtre des Charmes

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



The world of work will be the main thread of textual appropriation and staging of the students of the second year group. Through scenes and excerpts from works by authors of different periods and aesthetics, and also based on an interview, the aim will be to propose a journey that will address the relationship to work in all its forms and to reflect on the artistic declinations addressed.

El mundo del trabajo será el tema principal de la apropiación textual y la puesta en escena de los alumnos del segundo grupo de este año. A través de escenas y extractos de obras de autores de diferentes épocas y estéticas, y también a partir de una entrevista, el objetivo será proponer un recorrido que aborde la relación con la obra en todas sus formas y reflexionar sobre las declinaciones artísticas abordadas.

Die Welt der Arbeit ist der rote Faden, den die Schülerinnen und Schüler der diesjährigen Sekundarstufe II bei der Aneignung von Texten und der Gestaltung von Räumen verfolgen. Anhand von Szenen und Auszügen aus Werken verschiedener Autoren, Epochen und Ästhetiken sowie anhand von Interviews soll ein Weg aufgezeigt werden, der die Beziehung zur Arbeit in all ihren Formen thematisiert und über die künstlerischen Deklinationen reflektiert.

