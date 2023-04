Spectacle de chansons – Masque & tuba Théâtre des Charmes, 5 mai 2023, Eu.

On l’adore ou on le déteste. Certains le trouvent féérique et trop court, d’autres hyper ennuyeux et trop long : voici l’été !

Façon Nid de Coucou, cette saison vous fera respirer la liberté farouche des ciels étoilés, mais aussi frémir au contact de vent chaud dans les cheveux, et découvrir la fantaisie grotesque de la diseuse de bonne aventure.

Mené par le charismatique duo Nid de Coucou, ce spectacle de chansons met les deux pieds dans l’enfance, et nous plonge dans les premières et précieuses sensations de liberté.

A partir de 4 ans.

2023-05-05 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-05 . .

Théâtre des Charmes

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



We love it or we hate it. Some find it magical and too short, others find it too boring and too long: here is the summer!

In the Cuckoo’s Nest style, this season will make you breathe the fierce freedom of starry skies, but also shiver at the touch of warm wind in your hair, and discover the grotesque fantasy of the fortune teller.

Led by the charismatic duo Cuckoo’s Nest, this song show puts both feet in childhood, and plunges us into the first and precious sensations of freedom.

From 4 years old

O lo amas o lo odias. A algunos les parece mágico y demasiado corto, a otros les parece aburridísimo y demasiado largo: ¡ya llega el verano!

Al estilo de El nido del cuco, esta temporada te hará respirar la feroz libertad de los cielos estrellados, pero también temblar al contacto con el viento cálido en el pelo, y descubrir la grotesca fantasía del adivino.

Dirigido por el carismático dúo Cuckoo’s Nest, este espectáculo de canciones pone los pies en la infancia y nos sumerge en las primeras y preciosas sensaciones de libertad.

A partir de 4 años

Wir lieben ihn oder wir hassen ihn. Für die einen ist er märchenhaft und zu kurz, für die anderen langweilig und zu lang: Der Sommer ist da!

Diese Jahreszeit lässt Sie die wilde Freiheit des Sternenhimmels einatmen, den warmen Wind in den Haaren spüren und die groteske Fantasie der Wahrsagerin entdecken.

Angeführt von dem charismatischen Duo Nid de Coucou steht dieses Liederspektakel mit beiden Füßen in der Kindheit und lässt uns in die ersten und kostbarsten Gefühle von Freiheit eintauchen.

Ab 4 Jahren

Mise à jour le 2023-01-01 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité