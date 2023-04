Brocante Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu Catégories d’Évènement: Eu

Seine-Maritime

Brocante Place Isabelle d’Orléans et Bragance, 16 avril 2023, Eu. Ouverture au public : 8h – 18h

Ouvert aux vendeurs : 7h – 18h.

Buvette – sandwichs – crêpes.

2023-04-16 à 08:00:00 ; fin : 2023-04-16 18:00:00.

Place Isabelle d'Orléans et Bragance

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Open to the public: 8am – 6pm

Open to vendors: 7am – 6pm.

Refreshment bar – sandwiches – pancakes Abierto al público: de 8.00 a 18.00 horas

Abierto a los vendedores: de 7.00 a 18.00 h.

Bar de refrescos – bocadillos – tortitas Für die Öffentlichkeit geöffnet: 8h – 18h

Für Verkäufer geöffnet: 7h – 18h.

Erfrischungsstände – Sandwiches – Crêpes Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité

