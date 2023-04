Seul.e.s | Cent mètres papillon – Récit d’un nageur Place Isabelle d’Orléans et Bragance, 14 avril 2023, Eu.

Thème : Faire carrière, entre doutes et espoirs.

Avant de devenir comédien, Maxime Taffanel était, pendant toute sa scolarité, nageur de haut niveau. Il s’entrainait dur pour l’objectif de l’année : les championnats de France. Toute une préparation annuelle pour une seule course.

Durant ces années, il s’est rendu compte que la compétition le rendait mutique et le faisait douter de lui-même. Alors il a changé de club, et un nouvel entraîneur a permis une redécouverte : le chronomètre a disparu, la pression s’est évanouie, de nouvelles sensations ont émergées, le plaisir et le désir sont retrouvés. Rêver dans l’eau… Cela est devenu un jeu, comme le jeu de l’acteur qu’il est devenu, sur scène..

2023-04-14 à 21:00:00 ; fin : 2023-04-14 . .

Place Isabelle d’Orléans et Bragance Théâtre du Château

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Theme: Making a career, between doubts and hopes.

Before becoming an actor, Maxime Taffanel was, during all his schooling, a high level swimmer. He trained hard for the objective of the year: the French championships. A whole year’s preparation for a single race.

During these years, he realized that competition made him dumb and made him doubt himself. So he changed clubs, and a new coach allowed a rediscovery: the stopwatch disappeared, the pressure vanished, new sensations emerged, pleasure and desire were found again. Dreaming in the water… It became a game, like the actor’s game he became, on stage.

Tema: Haciendo carrera, entre dudas y esperanzas.

Antes de convertirse en actor, Maxime Taffanel fue, durante sus años escolares, un nadador de alto nivel. Se ha entrenado mucho para el objetivo del año: los campeonatos de Francia. Todo un año de preparación para una sola carrera.

Durante estos años, se dio cuenta de que la competición le estaba volviendo tonto y le hacía dudar de sí mismo. Así que cambió de club, y un nuevo entrenador le permitió redescubrirse a sí mismo: el cronómetro desapareció, la presión se desvaneció, surgieron nuevas sensaciones, el placer y el deseo se reencontraron. Soñar en el agua… Se convirtió en un juego, como el juego del actor en el que se convirtió, en el escenario.

Thema: Karriere machen, zwischen Zweifeln und Hoffnungen.

Bevor Maxime Taffanel Schauspieler wurde, war er während seiner gesamten Schulzeit Leistungsschwimmer. Er trainierte hart für das Ziel des Jahres: die französischen Meisterschaften. Eine ganze Jahresvorbereitung für ein einziges Rennen.

Während dieser Jahre merkte er, dass ihn der Wettkampf stumm machte und ihn an sich selbst zweifeln ließ. Also wechselte er den Verein, und ein neuer Trainer ermöglichte eine Wiederentdeckung: Die Stoppuhr verschwand, der Druck war weg, neue Gefühle tauchten auf, Spaß und Lust wurden wiedergefunden. Im Wasser zu träumen … Das wurde zu einem Spiel, wie das Spiel des Schauspielers, zu dem er auf der Bühne wurde.

