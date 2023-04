Seul.e.s – Le syndrome du blanc de touche Théâtre des Charmes, 14 avril 2023, Eu.

Thème : Faire carrière, entre doutes et espoirs

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de devenir comédienne.

Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire et Léa est restée sur la touche, à l’image des footballers remplaçants. En proie à une crise de légitimité, la jeune femme décide de s’auto titulariser en suivant les pas de l’entraineur de l’équipe de France..

2023-04-14 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-14 . .

Théâtre des Charmes

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Theme: Making a career, between doubts and hopes

20 years ago, Aimé Jacquet won the World Cup and Léa dreamed of becoming an actress

Today, Aimé Jacquet has gone down in history and Léa has remained on the sidelines, like the substitute footballers. In the grip of a crisis of legitimacy, the young woman decided to follow in the footsteps of the coach of the French team.

Tema: Hacer carrera, entre dudas y esperanzas

Hace 20 años, Aimé Jacquet ganó la Copa del Mundo y Léa soñaba con ser actriz

Hoy, Aimé Jacquet ha pasado a la historia y Léa se ha quedado al margen, como los futbolistas suplentes. En plena crisis de legitimidad, la joven decidió seguir los pasos del entrenador francés.

Thema: Karriere machen, zwischen Zweifeln und Hoffnungen

Vor 20 Jahren gewann Aimé Jacquet die Fußballweltmeisterschaft und Léa träumte davon, Schauspielerin zu werden

Heute ist Aimé Jacquet in die Geschichte eingegangen und Léa ist wie die Ersatzfußballer auf der Ersatzbank geblieben. In einer Legitimitätskrise beschloss die junge Frau, sich selbst zum Stammspieler zu machen und in die Fußstapfen des Trainers der französischen Nationalmannschaft zu treten.

