Concert – Joël Dufrene « M’Boète à canchons » – Min karaotché Rue des Fontaines Eu, dimanche 11 février 2024.

Concert – Joël Dufrene « M’Boète à canchons » – Min karaotché Rue des Fontaines Eu Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11

« Un répertoire construit de façon ludique et parodiesque sur l’ air de …» et autour des chansons dites «réalistes et populaires – celles qu’ on écoute à la radio ou qu’ on choisit sur le juke-box, dans l’arrière salle de l’ estaminet du coin, et dont on reprend les refrains à tue-tête, il y a là Aznavour, beau dommage, Bourvil, Brel, Brassens, Dassin, Gréco, Leclerc, Renaud, et Johnny … IN PICARD !

Celles les plus connues des auteurs et litterateurs picards, il y a là Beaucarne, Emmanuel Bourgeois, Édouard David, Charles Caron, Jules Mousseron, Louis Seurvat…

Les écrits et les chansons picardes, cela donne un KARAOTCHÉ PICARD»à découvrir et chanter avec Joël Dufrene

Allez min fiu, r’mets eine pièche dins l’ boète à canchons. on vo acouter et pis canter…IN PICARD!»

Réservation souhaitée

Participation libre

Rue des Fontaines Centre des Fontaines

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



