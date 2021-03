Paris institut national d'histoire de l'art - Galerie Colbert,auditorium Paris [En ligne] Étudier et restaurer la charpente Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,auditorium Paris Catégorie d’évènement: Paris

**A propos du séminaire** Depuis 2019, l’Institut national d’histoire de l’art et l’Institut national du patrimoine s’associent pour proposer un cycle de conférences dédiées à Notre-Dame de Paris. Après le choc de l’incendie, et tandis que s’organise le chantier de la restauration, il importe de comprendre les raisons de l’émotion patrimoniale planétaire suscitée par le sinistre du 15 avril dernier et de dépasser les polémiques médiatiques qui l’ont suivi. Organisé sous la forme de tables rondes,ce cycle se développera de l’automne 2020 à juin 2021, à raison d’une soirée par mois. Chaque rencontre réunira scientifiques, chercheurs et professionnels du patrimoine pour débattre d’un thème en relation avec l’histoire et la restauration de Notre-Dame. Chaque rencontre réunira scientifiques, chercheurs et professionnels du patrimoine pour débattre d’un thème en relation avec l’histoire et la restauration de NotreDame : « Quand Notre-Dame est devenue patrimoine », « Notre-Dame, monument de la littérature et des arts », « La restauration de l’orgue » ou encore « La charpente de Notre-Dame » sont quelques exemples des thèmes qui seront traités dans le cadre de ce rendez-vous régulier. **Organisé conjointement par l’Institut national d’histoire de l’art et** [**l’Institut national du patrimoine**](http://www.inp.fr/) [Voir le programme complet du cycle de séminaires](https://www.inha.fr/fr/recherche/programmation-scientifique/en-2019-2020/comprendre-notre-dame.html) __ **Intervenants** **François Calame** (« Charpentiers sans frontières »)

**Rémy Desmonts** (artisan charpentier)

**Frédéric Épaud** (CNRS – association des scientifiques au service de la restauration de Notre-Dame de Paris)

**Valérie Nègre** (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Discussion animée par **Christian Hottin** (INP)

