Étudiant ou jeune diplômé de l’académie de Toulouse, vous avez un projet entrepreneurial ? Pépite ECRIN, le pôle régional de valorisation et d’accompagnement de l’entrepreneuriat étudiant, vous soutient dans votre démarche ! Venez découvrir le dispositif et poser toutes vos questions le Mercredi 5 octobre en distanciel de 12h30 à 13h15 !

Entrée libre, en distanciel

