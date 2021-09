Paris Piscine Georges Vallerey île de France, Paris Étudiant.e.s de l’EPSAA en classe d’arts graphiques Piscine Georges Vallerey Paris Catégories d’évènement: île de France

Agir contre le sexisme ordinaire – Exposition Le sexisme ordinaire vu à travers le prisme de jeunes futurs graphistes. Dans le contexte de la lutte contre les violences faites aux femmes dans le monde, l’ONU a initié depuis1999 la Journée Mondiale de Lutte contre les Violences faites aux Femmes. En 2021, la Ville de Paris a demandé à de jeunes étudiants en communication visuelle de l’EPSAA, futurs directeurs artistiques, de s’exprimer graphiquement sur cette cause et de mettre leur créativité au service d’une campagne d’affichage urbain, destinée à sensibiliser les jeunes au sexisme ordinaire. Cette exposition donnera à voir le résultat du regard croisé d’une trentaine de futur.e.s directeurs et directrices artistiques, qui sont avant tout des citoyen.nn.e.s très impliqué.e.s. Nous pensons proposer cette série d’affiches en soutien de la performance artistique prévue par l’athlète Sarah Tremble (thématique du harcèlement sexuel). En partenariat avec : la DICOM/Ville de PARIS Avec le soutien de : la DICOM/Ville de PARIS Nuit Blanche -> Nuit Blanche Piscine Georges Vallerey 148 avenue Gambetta Paris 75020

