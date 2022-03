Étudiant.e entrepreneur.e dans l’ESS Pépinière d’entreprise de Quimper, 28 avril 2022, Quimper.

Étudiant.e entrepreneur.e dans l’ESS

Pépinière d’entreprise de Quimper, le jeudi 28 avril à 09:30

Vous êtes étudiant.e entrepreneur.e et vous avez un projet qui s’insère dans l’économie sociale et solidaire ? Vous souhaitez y travailler concrètement avec des spécialistes du domaine ? Cet événement est fait pour vous ! Le Pépite Bretagne organise cette journée de séminaire en partenariat avec les structures spécialistes du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire : Chambre Régionale de l’ESS, Pôle de développement de l’ESS, Incubateurs TAGBzh, Coopérative Régionale d’Initiative Collective. De quoi booster votre projet et intensifier vos démarches ! Au programme : apports théoriques le matin, coaching pratique sur votre projet l’après-midi ! Nous nous arrêterons en particulier sur certains points : * Insérer son projet sur son territoire * Travailler sa gouvernance et ses statuts juridiques * Les sources de financement spécifiques possibles * Agrément/certification?: contrat à impact/agrément ESUS/la loi PACTE * Tour d’horizon des acteurs de l’accompagnement dans l’ESS : quelles offres ? quelles conditions d’accès ? etc. Attention : nombre de place limité Inscrivez vous au plus vite !

Journée de séminaire spéciale “économie sociale et solidaire” organisée par le Pépite Bretagne, en partenariat avec les structures spécialistes du secteur.

Pépinière d’entreprise de Quimper 13 route de l’Innovation 29000 Quimper Quimper Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T09:30:00 2022-04-28T17:00:00