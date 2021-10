Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Etude et sauvegarde des forêts tropicales Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Conservatoire et Jardin botaniques, le dimanche 7 novembre à 15:30

**Quelle est la** r**ecette pour garantir la sauvegarde d’une forêt tropicale ? Des botanistes, des zoo-logues, une ONG spécialisée en conservation et beaucoup d’enthousiasme.** Farci de déconvenues abracadabrantes, le récit de la sauvegarde de forêts tropicales à Madagascar et au Brésil assouvira votre soif de découvertes. Sur inscription à l’adresse: [[visites.cjb@ville-ge.ch](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch)](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch) ou par téléphone au: 022 418 51 00. [http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php](http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php) Dans le cadre des Visites du Dimanche. Gratuit et sur inscription. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

