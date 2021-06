« ETUDE D’UN VILLAGE: AIGNE » Aigne, 8 octobre 2021-8 octobre 2021, Aigne.

Aigne Hérault Aigne

Le Pays d’art et d’histoire du Haut Languedoc et Vignobles vous donne rendez-vous et vous invite à découvrir, à travers l’histoire, le patrimoine et l’architecture, les multiples facettes du territoire.

« Etude d’un village »

Depuis mars 2020, la commune d’Aigne fait l’objet d’un inventaire de son patrimoine. Du noyau médiéval aux mazets nichés dans les

vignes, des caves aux greniers, cette étude, menée en partenariat avec la Région Occitanie, permet de retracer l’évolution urbaine du village et met en lumière les caractéristiques de l’architecture ainsi que les éléments remarquables du patrimoine local.

Conférence « Etude d’un village: Aigne » Karyn Orengo, chercheure inventaire.

