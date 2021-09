ETUDE 4, FANDANGO ET AUTRES CADENCES La Briqueterie CDC du Val-de-Marne, 25 septembre 2021, Vitry-sur-Seine.

Développant depuis plusieurs années un projet d’étude autour du geste du martèlement, j’ai demandé à Yannick Hugron, de me parler de son expérience en tant qu’ancien danseur de danses populaires Basques. J’ai voulu élargir cette recherche et m’entretenir avec d’autres personnes pratiquant ces musiques, ces danses, sur le territoire Basque et ainsi recueillir des fragments d’histoires. Avec ces paroles comme support, nous allons convoquer, cartographier et réinterpréter des récits et des gestes collectés lors de ces conversations. Nous allons activer des mémoires du corps et composer notre propre fiction chorégraphique. Conception Aina Alegre Collaboration et interprétation Aina Alegre, Yannick Hugron Régie générale Guillaume Olmeta Production et diffusion Claire Nollez Assistant de production Laura Maldonado Remerciements Quim Bigas, Jon Vernier, Julien Corbineau, Martxel Rodriguez Etxabide, Zibel Damaestoy, Arthur Barat & Yannick Hugron Production STUDIO FICTIF Co-producteurs Le Festival d’Avignon et la SACD, Malandain Ballet Biarritz / Centre Chorégraphique National de Nouvelle-Aquitaine en Pyrénées-Atlantique ; CNDC – Angers. Avec le soutien de : DRAC Île-de-France dans le cadre de l’aide à la structuration 2020/2021

