ETSUKO HIROSE THEATRE GEORGES LEYGUES Villeneuve Sur Lot, mardi 12 mars 2024.

Etsuko Hirose commence le piano à l’âge de trois ans. À 6 ans, elle interprèteavec un orchestre le Concerto pour piano n°26 de Mozart. À 15 ans, après avoirdonné de nombreux concerts, elle s’installe en France. Elle entre à l’École normalede musique de Paris dans la classe de Germaine Mounier. Elle intègre ensuite leConservatoire national supérieur de musique de Paris avec comme professeursBruno Rigutto et Nicholas Angelich où elle obtient en 1999 un premier prix de pianoà l’unanimité. En 1997, elle obtient le premier prix au concours Martha Argerich,qui marque le début de sa carrière de soliste, puis en 1999 le prix Daniel Magne.Elle rentre alors au Japon, y donne de nombreux concerts et enregistre plusieursdisques. Depuis 2008, elle vit de nouveau en France et retourne régulièrement auJapon pour y donner des récitals.Programme du concert :Bach/Saint-Saëns : Largo BWV.1005Bach/Busoni : Chaconne BWV.1004Chopin : Nocturne no.13 op.48-1Chopin : Polonaise no.6 op.53Chopin : Scherzo no.2 op.31 (entracte)Tchaikovsky/Pletnev : Suite du ballet “Casse-Noisette” (extraits)Beethoven/Kalkbrenner/Liszt : Symphonie no.9 op.125 – Finale “Ode à la joie Durée : environ 1h30

Tarif : 14.50 – 32.20 euros.

Début : 2024-03-12 à 20:30

THEATRE GEORGES LEYGUES Boulevard de la Republique 47300 Villeneuve Sur Lot 47