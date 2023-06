Fête du club à l’Etrier du Pays Mellois Etrier du Pays Mellois Melle, 18 juin 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Fête du club

Dimanche 18 juin à l’Etrier du Pays Mellois à Melle

De nombreuses animations toute la journée

Entrée gratuite

Renseignements : 05 49 27 09 44.

Etrier du Pays Mellois Route de la Mothe

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Club party

Sunday June 18 at the Etrier du Pays Mellois in Melle

Lots of entertainment all day long

Free admission

Information: 05 49 27 09 44

Fiesta en el club

Domingo 18 de junio en el Etrier du Pays Mellois de Melle

Mucha animación durante todo el día

Entrada gratuita

Información: 05 49 27 09 44

Clubfest

Sonntag, 18. Juni im Etrier du Pays Mellois in Melle

Zahlreiche Animationen den ganzen Tag über

Kostenloser Eintritt

Auskunft: 05 49 27 09 44

