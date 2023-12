Visite surprise d’Étretat à la lampe torche Étretat, 5 janvier 2024 16:45, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

Imaginez-vous en pleine obscurité, à la découverte d’un lieu complètement plongé dans le noir. A l’aide de votre lampe torche, la médiatrice du patrimoine qui vous guide vous montre ainsi tous les petits détails que le jour nous cache. Entre ombre et lumière dans une ambiance bon enfant et familiale venez enquêter sur un des édifices de la ville d’Étretat au cours d’une visite participative.

Tout public – Durée : 50 minutes.

Tarifs : 8€ / duo parent enfant – 6€ / adulte et 3€ / enfant.

Réservation obligatoire..

2024-01-05 16:45:00 fin : 2024-01-05 . .

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



Imagine yourself in the dark, discovering a place completely plunged into darkness. Using your flashlight, the heritage mediator who guides you will show you all the little details that the day hides from us. Come and investigate one of Étretat’s buildings in a fun, family-friendly atmosphere, between light and shadow.

All ages – Duration: 50 minutes.

Price: 8? / parent-child duo – 6? / adult and 3? / child.

Reservations required.

Imagínese en plena noche, descubriendo un lugar completamente sumido en la oscuridad. Con su linterna, el mediador del patrimonio que le guiará le mostrará todos los pequeños detalles que el día nos oculta. Venga a investigar uno de los edificios de la ciudad de Étretat en el marco de una visita participativa, en un ambiente familiar y agradable que combina luz y sombra.

Abierto a todos – Duración: 50 minutos.

Precios: 8? por dúo padre/hijo – 6? por adulto y 3? por niño.

Imprescindible reservar.

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich mitten in der Dunkelheit und entdecken einen Ort, der völlig im Dunkeln liegt. Mithilfe Ihrer Taschenlampe zeigt Ihnen die Vermittlerin des Kulturerbes, die Sie führt, all die kleinen Details, die uns der Tag verbirgt. Zwischen Licht und Schatten, in einer kindgerechten und familiären Atmosphäre, können Sie im Rahmen eines partizipativen Besuchs eines der Gebäude der Stadt Étretat erforschen.

Für alle Altersgruppen – Dauer: 50 Minuten.

Preise: 8 Euro pro Eltern-Kind-Duo – 6 Euro pro Erwachsener und 3 Euro pro Kind.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie