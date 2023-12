Village de Noël à Etretat Étretat, 3 décembre 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

Pour célébrer au mieux les fêtes de fin d’année, Etretat ouvre les portes de son village de Noël du samedi 23 décembre au 7 janvier.

Pendant cette période, nos exposants locaux animeront le village tous les après-midi. Pour les petits et les grands, il y aura également le manège et bien sûr, de la barbe à papa !

Il sera aussi possible de faire un tour au village en avance le 20 décembre !

Le manège sera également ouvert les 9, 10, 13, 15, 16 et 17 décembre.

Entrée libre et gratuite..

Vendredi 2023-12-23 fin : 2024-01-07 . .

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



To celebrate the festive season in style, Etretat is opening the doors of its Christmas village from Saturday December 23 to January 7.

During this period, our local exhibitors will be bringing the village to life every afternoon. For young and old alike, there will also be a merry-go-round and, of course, cotton candy!

It will also be possible to take an early tour of the village on December 20!

The carousel will also be open on December 9, 10, 13, 15, 16 and 17.

Free admission.

Para celebrar las fiestas por todo lo alto, Etretat abre las puertas de su pueblo navideño del sábado 23 de diciembre al 7 de enero.

Durante este periodo, nuestros comerciantes locales animarán el pueblo todas las tardes. Para grandes y pequeños, también habrá un tiovivo y, por supuesto, algodón de azúcar

Además, el 20 de diciembre podrá visitar el pueblo antes de tiempo

El tiovivo también estará abierto los días 9, 10, 13, 15, 16 y 17 de diciembre.

La entrada es gratuita.

Um die Feiertage bestmöglich zu begehen, öffnet Etretat die Türen seines Weihnachtsdorfes von Samstag, dem 23. Dezember, bis zum 7. Januar.

Während dieser Zeit werden unsere lokalen Aussteller das Dorf jeden Nachmittag beleben. Für Groß und Klein gibt es außerdem das Karussell und natürlich Zuckerwatte!

Es wird auch möglich sein, am 20. Dezember vorzeitig eine Runde durch das Dorf zu drehen!

Das Karussell wird auch am 9., 10., 13., 15., 16. und 17. Dezember geöffnet sein.

Eintritt frei und kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie