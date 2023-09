Visite naturaliste Natterra : Les Falaises d’Etretat Étretat, 23 septembre 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

Balade naturaliste à la découverte de l’histoire des falaises, de l’origine de la craie et du silex, de la formation des arches et des aiguilles. Observation des oiseaux des falaises et reconnaissance des plantes du bord de mer.

Exploration naturaliste complète de la falaise. Accès au point de vue sur l’arche et l’aiguille, descente dans la paroi rocheuse, perspective exceptionnelle sur la côte d’Albâtre, traversée d’un tunnel dans la falaise jusque sur la plage de galets.

N’oubliez pas de prévoir des jumelles, de bonnes chaussures et une tenue vestimentaire adaptée à la météo. La visite n’est pas adaptée au moins de 6 ans.

Durée de la sortie : 2h – Distance parcourue : 2-3 km

Tarif : 30 euros par personne (demi-tarif pour les moins de 12 ans)

Réservation par mail à cyriaque@natterra.fr, par téléphone : 06 82 77 87 55, ou en ligne..

2023-09-23 17:00:00 fin : 2023-09-23 19:00:00. .

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



Nature walk to discover the history of the cliffs, the origin of chalk and flint, and the formation of arches and needles. Observe cliff birds and recognize seaside plants.

Complete naturalistic exploration of the cliffs. Access to the viewpoint of the arch and the needle, descent into the rock face, exceptional view of the Côte d’Albâtre, through a tunnel in the cliff to the pebble beach.

Don’t forget binoculars, good shoes and weather-appropriate clothing. Not suitable for children under 6.

Duration: 2h – Distance covered: 2-3 km

Price: 30 euros per person (half-price for under-12s)

Reservations by e-mail to cyriaque@natterra.fr, by telephone: 06 82 77 87 55, or online.

Un paseo por la naturaleza para descubrir la historia de los acantilados, el origen de la creta y el sílex, y la formación de arcos y agujas. Observa las aves de los acantilados y reconoce las plantas marinas.

Exploración naturalista completa de los acantilados. Acceso al mirador del arco y la aguja, descenso a la pared rocosa, vista excepcional de la Côte d’Albâtre, a través de un túnel en el acantilado hasta la playa de guijarros.

No olvide prismáticos, buen calzado y ropa adecuada para el tiempo. La excursión no es apta para menores de 6 años.

Duración: 2 horas – Distancia recorrida: 2-3 km

Precio: 30 euros por persona (mitad de precio para menores de 12 años)

Reservas por correo electrónico a cyriaque@natterra.fr, por teléfono: 06 82 77 87 55, o en línea.

Naturalistischer Spaziergang zur Entdeckung der Geschichte der Klippen, der Herkunft der Kreide und des Feuersteins, der Entstehung von Bögen und Nadeln. Beobachten Sie die Vögel der Klippen und erkennen Sie die Pflanzen der Meeresküste.

Vollständige naturalistische Erkundung der Klippen. Zugang zum Aussichtspunkt auf den Bogen und die Nadel, Abstieg in die Felswand, außergewöhnliche Perspektive auf die Alabasterküste, Durchquerung eines Tunnels in den Klippen bis zum Kieselstrand.

Vergessen Sie nicht, ein Fernglas, gutes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung mitzubringen. Die Tour ist nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet.

Dauer des Ausflugs: 2 Std. – zurückgelegte Entfernung: 2-3 km

Preis: 30 EUR pro Person (halber Preis für Kinder unter 12 Jahren)

Reservierung per E-Mail an cyriaque@natterra.fr, per Telefon: 06 82 77 87 55, oder online.

Mise à jour le 2023-08-14 par Normandie Tourisme / Attitude Manche