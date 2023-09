Étretat : Raconte-moi la mer Étretat, 23 septembre 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

« Si j’avais à montrer la mer à un ami pour la première fois, c’est Etretat que je choisirais » Alphonse Karr

Sept associations étretataises coordonnées par Patrimer se sont regroupées pour organiser cet événement sur le thème de la mer.

Samedi 23 septembre :

– inauguration de l’exposition de macrophotographies « Deep Blue » présentée par Michel Rocaboy. L’exposition sera ouverte toute la semaine en présence de l’artiste.

Vendredi 29 septembre:

– concours de dessins pour enfants à partir de 14h à la salle Cramoysan

– animations nautiques et ludiques sur la plage

– concert électro avec le groupe Sea-U-Sound à 16h sur le Perrey

– concert chants de marins, suivi d’une conférence sur les terre-neuvas à la salle Boissaye à 17h30

– conférence sur les bains de mer présentée par Bruno Delarue à la salle Boissaye à 18h30

– parcours d’images qui démarre à partir du pôle nautique à 21h30.

Vendredi 2023-09-23 fin : 2023-09-30 . .

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



« If I had to show the sea to a friend for the first time, I’d choose Etretat » Alphonse Karr

Seven Etretat associations coordinated by Patrimer have joined forces to organize this sea-themed event.

Saturday September 23rd :

– inauguration of the « Deep Blue » macro-photography exhibition presented by Michel Rocaboy. The exhibition will be open all week in the presence of the artist.

Friday September 29:

– children’s drawing competition from 2pm at Salle Cramoysan

– fun and water activities on the beach

– electro concert with the group Sea-U-Sound at 4 p.m. on the Perrey

– concert of sea chanteys, followed by a lecture on the terre-neuvas at salle Boissaye at 5:30 p.m

– conference on sea bathing presented by Bruno Delarue at salle Boissaye at 6:30pm

– image trail starting from the nautical center at 9:30 p.m

« Si tuviera que enseñar el mar a un amigo por primera vez, elegiría Etretat » Alphonse Karr

Siete asociaciones de Etretat, coordinadas por Patrimer, se han unido para organizar este evento sobre el tema del mar.

Sábado 23 de septiembre :

– inauguración de la exposición de macrofotografía « Deep Blue » presentada por Michel Rocaboy. La exposición estará abierta toda la semana en presencia del artista.

Viernes 29 de septiembre:

– concurso de dibujo infantil a partir de las 14:00 h en la Sala Cramoysan

– deportes náuticos y actividades lúdicas en la playa

– concierto de electro con el grupo Sea-U-Sound a las 16:00 en la Perrey

– concierto de canciones marineras, seguido de una conferencia sobre las terre-neuvas en la sala Boissaye a las 17.30 h

– conferencia sobre los baños de mar a cargo de Bruno Delarue en la sala Boissaye a las 18:30 h

– ruta de la imagen desde el centro náutico a las 21.30 h

« Wenn ich einem Freund zum ersten Mal das Meer zeigen müsste, würde ich Etretat wählen » Alphonse Karr

Sieben von Patrimer koordinierte Vereine aus Etretat haben sich zusammengeschlossen, um diese Veranstaltung zum Thema Meer zu organisieren.

Samstag, den 23. September :

– eröffnung der Makrofotografie-Ausstellung « Deep Blue », die von Michel Rocaboy präsentiert wird. Die Ausstellung wird die ganze Woche über in Anwesenheit des Künstlers geöffnet sein.

Freitag, den 29. September:

– zeichenwettbewerb für Kinder ab 14 Uhr in der Cramoysan-Halle

– wassersport und Spiele am Strand

– elektrokonzert mit der Gruppe Sea-U-Sound um 16 Uhr auf dem Perrey

– konzert mit Seemannsliedern, gefolgt von einem Vortrag über die Neufundländer im Salle Boissaye um 17:30 Uhr

– vortrag über Meeresbäder von Bruno Delarue im Saal Boissaye um 18:30 Uhr

– bilderstrecke, die um 21.30 Uhr vom Wassersportzentrum aus startet

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche