Feu d’artifice à Étretat Étretat, 13 juillet 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

Venez célébrez la fête nationale dans un décor de carte postale à Etretat.

Programme :

22h30 : Retraite aux flambeaux (départ devant la mairie)

23h : Grand feu d’artifice tiré depuis la falaise d’Aval.

Le mercredi 13 juillet, à Etretat.

Retrouvez dans le document ci-dessous des informations relatives au stationnement et à la circulation..

2023-07-13 22:00:00 fin : 2023-07-13 . .

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



Come and celebrate the national day in a postcard setting in Etretat.

Programme:

10:30pm: Torchlight procession (departure from town hall)

11pm: Fireworks fired from the Aval cliff.

Wednesday 13 July, in Etretat.

Venga a celebrar los días festivos en un entorno de postal en Etretat.

Programa:

22.30 h: desfile de antorchas (salida frente al ayuntamiento)

23.00 h: Gran castillo de fuegos artificiales desde el acantilado de Aval.

Miércoles 13 de julio, en Etretat.

Consulte el documento que figura a continuación para obtener información sobre el aparcamiento y la circulación.

Feiern Sie den Nationalfeiertag in einer Postkartenkulisse in Etretat.

Programm :

22:30 Uhr: Fackelzug (Start vor dem Rathaus)

23:00 Uhr: Großes Feuerwerk von der Klippe von Aval aus.

Am Mittwoch, den 13. Juli, in Etretat.

Im folgenden Dokument finden Sie Informationen zu Parken und Verkehr.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche