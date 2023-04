Sortie nature : Découverte littorale et pêche à pied Place Maurice Guillard, 10 juillet 2023, Étretat.

Sortie nature animée par Aquacaux.

Présentation des particularités de la falaise. Pêche de découverte sur l’estran.

Rendez-vous devant l’Office de tourisme d’Etretat, Place Maurice Guillard.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html.

2023-07-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-10 . .

Place Maurice Guillard

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



Nature outing led by Aquacaux.

Presentation of the particularities of the cliff. Discovery fishing on the foreshore.

Meeting point in front of the Etretat Tourist Office, Place Maurice Guillard.

Reservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Excursión por la naturaleza dirigida por Aquacaux.

Presentación de las particularidades del acantilado. Descubrimiento de la pesca en la orilla.

Punto de encuentro frente a la Oficina de Turismo de Etretat, Place Maurice Guillard.

Reservas : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Von Aquacaux geleiteter Naturausflug.

Vorstellung der Besonderheiten der Klippen. Entdeckungsangeln auf dem Steilufer.

Treffpunkt vor dem Fremdenverkehrsamt von Etretat, Place Maurice Guillard.

Reservierung: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Mise à jour le 2023-03-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité