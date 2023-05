Les Jeudi Boujou au Domaine Saint-Clair d’Étretat Chemin de Saint-Clair, 6 juillet 2023, Étretat.

Suite au succès incontestable de sa première édition, les Jeudis Boujou reviennent pour une seconde édition.

Cette fois, afin de satisfaire tout le monde et non pas seulement les aoûtiens, nous avons prévus 3 dates pour cette soirée 100% Normande : Jeudi 1er Juin, Jeudi 6 Juillet & Jeudi 3 Août.

De 18H00 à 22H00, entrée libre sans réservation, nos voyageurs pourront se prélasser sur notre toute nouvelle terrasse dont la superficie a doublé cette année pour siroter les cocktails normands de notre chef barman du Masdar, le bar du Donjon, en partenariat avec :

– Chateau du Breuil pour le 1er Juin, avec plusieurs spiritueux ( Whisky, Rhum, Calvados)

– Distillerie de La seine pour le 6 Juillet, (Pastis , Gin, Whisky, Vodka , Amère)

– Bénédictine pour le 3 Aout (avec of course, de la bénédictine)

Aux platines ce sera toujours Vincent de Plage Sonore & ses vinyles.

Enfin côté food, ce sera le Bistrot Saint Clair qui régalera, avec une carte unique, différente chaque jeudi. Une seule chose ne changera pas, le bon, le beau et le bien, avec une proposition réduite pour l’événement réalisée exclusivement avec des produits frais, locaux et de saison..

2023-07-06 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-06 22:00:00. .

Chemin de Saint-Clair

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



Every Thursday in August, meet Vincent de Plage Sonore around the swimming pool of the Donjon-Domaine Saint-Clair, for a musical and gourmet evening. An appointment not to be missed in Etretat.

Essential event of the summer to spend a good time of relaxation and music with family or friends, from 7 p.m., take advantage of a vinyl bar to listen to all the CDs at your disposal, while sipping a cocktail and tasting boards (charcuterie, cheese, mixed…), followed by a soul – funk – acid jazz – world – abstract hiphop DJ set until 11 p.m. by Vincent de Plage Sonore.

Each week, we will welcome a Norman alcohol producer as a guest.

Tras el innegable éxito de su primera edición, los Jeudis Boujou vuelven para una segunda edición.

Esta vez, para satisfacer a todos y no sólo a los agostinos, hemos previsto 3 fechas para esta velada 100% normanda: jueves 1 de junio, jueves 6 de julio y jueves 3 de agosto.

De 18H00 a 22H00, entrada libre sin reserva, nuestros viajeros podrán holgazanear en nuestra flamante terraza cuya superficie se ha duplicado este año para saborear los cócteles normandos de nuestro barman jefe de Masdar, el bar Donjon, en colaboración con :

– Chateau du Breuil para el 1 de junio, con varios licores (Whisky, Ron, Calvados)

– Distillerie de La seine para el 6 de julio, (Pastis, Ginebra, Whisky, Vodka, Bitter)

– Bénédictine para el 3 de agosto (con, por supuesto, Bénédictine)

En los platos, Vincent de Plage Sonore y sus vinilos.

Por último, en cuanto a la comida, el Bistrot Saint Clair servirá un menú único, diferente cada jueves. Lo único que no cambiará es lo bueno, lo bonito y lo bueno, con una propuesta reducida para el evento elaborada exclusivamente con productos frescos, locales y de temporada.

Nach dem unbestreitbaren Erfolg der ersten Ausgabe kehren die Jeudis Boujou für eine zweite Ausgabe zurück.

Dieses Mal haben wir drei Termine für diesen 100% normannischen Abend vorgesehen: Donnerstag, den 1. Juni, Donnerstag, den 6. Juli und Donnerstag, den 3. August.

Von 18:00 bis 22:00 Uhr, freier Eintritt ohne Reservierung, können sich unsere Reisenden auf unserer neuen Terrasse, deren Fläche sich dieses Jahr verdoppelt hat, entspannen und die normannischen Cocktails unseres Chef-Barkeepers aus dem Masdar, der Bar des Donjon, schlürfen:

– Chateau du Breuil für den 1. Juni, mit mehreren Spirituosen ( Whisky, Rum, Calvados)

– Distillerie de La seine für den 6. Juli, (Pastis , Gin, Whisky, Wodka , Bitter)

– Bénédictine für den 3. August (mit natürlichem Benedictine)

An den Plattentellern wird weiterhin Vincent von Plage Sonore mit seinen Vinylplatten stehen.

Für das leibliche Wohl sorgt das Bistrot Saint Clair mit einer einzigartigen Speisekarte, die jeden Donnerstag anders aussieht. Nur eines wird sich nicht ändern: das Gute, das Schöne und das Richtige, mit einem reduzierten Angebot für die Veranstaltung, das ausschließlich aus frischen, lokalen und saisonalen Produkten hergestellt wird.

