Visite naturaliste Natterra : Les Falaises d'Etretat Étretat, 25 juin 2023

Étretat,Seine-Maritime

Balade naturaliste à la découverte de l’histoire des falaises, de l’origine de la craie et du silex, de la formation des arches et des aiguilles. Observation des oiseaux des falaises et reconnaissance des plantes du bord de mer.

Exploration naturaliste complète de la falaise. Accès au point de vue sur l’arche et l’aiguille, descente dans la paroi rocheuse, perspective exceptionnelle sur la côte d’Albâtre, traversée d’un tunnel dans la falaise jusque sur la plage de galets.

N’oubliez pas de prévoir des jumelles, de bonnes chaussures et une tenue vestimentaire adaptée à la météo. La visite n’est pas adaptée au moins de 6 ans.

Durée de la sortie : 2h – Distance parcourue : 2-3 km

Tarif : 30 euros par personne (demi-tarif pour les moins de 12 ans)

Réservation par mail à cyriaque@natterra.fr, par téléphone : 06 82 77 87 55, ou en ligne..

