Concert : François Premiers Rue Notre-Dame, 6 mai 2023, .

Tambour Battant vous présente : François Premiers.

En concert à Étretat, le samedi 6 mai à 19h30 avec en première partie les nombreux talents des ateliers Tambour Battant !

Entrée : 10 €.

Restauration sur place..

Rue Notre-Dame

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



Tambour Battant presents : François Premiers.

In concert in Étretat, Saturday, May 6 at 7:30 pm with the many talents of the Tambour Battant workshops as a first part!

Admission : 10 ?.

Catering on the spot.

Tambour Battant presenta : François Premiers.

En concierto en Étretat, el sábado 6 de mayo a las 19.30 h, con los numerosos talentos de los talleres Tambour Battant como teloneros

Entrada: 10 ?

Restauración in situ.

Tambour Battant präsentiert Ihnen : François Premiers.

In einem Konzert in Étretat am Samstag, den 6. Mai um 19:30 Uhr, mit den zahlreichen Talenten der Tambour Battant-Workshops als Vorgruppe!

Eintritt: 10 ?

Verpflegung vor Ort.

