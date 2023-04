Visite guidée : Authentique Étretat Avenue Nungesser et Coli, 28 avril 2023, Étretat.

Mon village, mon quartier – Organisée par Pays d’Art et d’Histoire.

En tout début ou fin de journée, découvrez Étretat en profitant du calme retrouvé. Cette visite vous propose un parcours en centre-bourg et sur la plage, depuis la somptueuse église romane Notre-Dame-de-l’Assomption en passant par les ruelles familières de Maurice Leblanc ou encore les villas de la Belle Époque, pour une (re)découverte inédite de la station balnéaire.

Attention, stationnement difficile à Étretat ! Nous vous recommandons de bien anticiper votre déplacement et de privilégier les transports en commun (Ligne – 13 Le Havre Gares – Etretat Gare – LiA (transports-lia.fr).

Durée : 1h

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-04-28 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-28 . .

Avenue Nungesser et Coli

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



My village, my neighborhood – Organized by Pays d’Art et d’Histoire.

At the beginning or end of the day, discover Étretat while enjoying the peace and quiet. This tour offers you a journey through the town center and the beach, from the sumptuous Romanesque church of Notre-Dame-de-l’Assomption to the narrow streets familiar to Maurice Leblanc and the villas of the Belle Époque, for an original (re)discovery of the seaside resort.

Beware, parking is difficult in Étretat! We recommend you to anticipate your trip and to use public transportation (Line – 13 Le Havre Gares – Etretat Gare – LiA (transports-lia.fr).

Duration: 1 hour

Reservation required.

Meeting point communicated at the time of registration.

Mi pueblo, mi barrio – Organizado por Pays d’Art et d’Histoire.

Al principio o al final del día, descubra Étretat disfrutando de la tranquilidad. Este recorrido le llevará por el centro de la ciudad y la playa, desde la suntuosa iglesia románica de Notre-Dame-de-l’Assomption hasta las callejuelas familiares de Maurice Leblanc y las villas de la Belle Époque, para un (re)descubrimiento original de la estación balnearia.

Cuidado, en Étretat es difícil aparcar Le recomendamos que planifique su viaje con antelación y utilice el transporte público (línea 13 Le Havre Gares – Etretat Gare – LiA (transports-lia.fr).

Duración: 1 hora

Reserva obligatoria.

Punto de encuentro comunicado en el momento de la inscripción.

Mein Dorf, mein Viertel – Organisiert von Pays d’Art et d’Histoire.

Entdecken Sie Étretat zu Beginn oder am Ende des Tages und genießen Sie die neu gewonnene Ruhe. Diese Tour führt Sie durch den Ortskern und an den Strand, von der prächtigen romanischen Kirche Notre-Dame-de-l’Assomption über die Gassen, die Maurice Leblanc vertraut sind, bis hin zu den Villen der Belle Époque, um den Badeort neu zu entdecken.

Achtung: Parken in Étretat schwierig! Wir empfehlen Ihnen, Ihre Anreise gut zu planen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen (Linie – 13 Le Havre Gares – Etretat Gare – LiA (transports-lia.fr)).

Dauer: 1 Std

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

