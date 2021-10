Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes Êtres en création avec Paule Groleau et Patrick Sueur – Hop Compagnie Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Êtres en création avec Paule Groleau et Patrick Sueur – Hop Compagnie Théâtre Francine Vasse, 25 février 2022, Nantes. 2022-02-25

Horaire : 18:00 21:30

Gratuit : oui RESTITUTION GRATUITE SUR RÉSERVATION CE QUE J’APPELLE L’AUTRE Nous vivons l’expérience du miroir. Nous sommes obligés de nous voir tel que nous sommes et de regarder le monde tel que nous l’avons fait. Si nous reprenons notre histoire, sans laisser la COVID-19 avoir une incidence sur notre manière de penser, alors oui, tout est probablement écrit d’avance. Pour notre part nous voudrions parler d’Europe, de l’Europe d’avant cet événement et de celle d’après. Ce qui nous pousse à cette démarche en tant qu’artistes vient de ce que nous observons depuis quelques années, la poussée populiste, la question des solidarités, de l’autre en quelque sorte. Dire ce que nous voulons être en donnant corps et chair à cette idée européenne. Les deux artistes de Mayenne invitent les habitants à les rejoindre pour construire ensemble une proposition polyphonique, théâtrale et chorégraphique, sorte de fresque chorale, historique et politique. Le texte “Nous, l’Europe banquet des peuples” de Laurent Gaudé servira d’appui à cette aventure collective. DATES ÊTRES EN CRÉATION : 25 FÉVRIER DE 18H À 21H30, 26, 27 FÉVRIER DE 10H À 17H30, 1ER, 2 MARS DE 17H30 À 19H RESTITUTION : 1ER, 2 MARS À 19H EN AMONT DE LA REPRÉSENTATION “IL EST TEMPS À NOUVEAU” DE LA HOP COMPAGNIE À destination des habitants, habitantes, sans pré-requis. Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/etres-en-creation-avec-paule-groleau-et-patrick-sueur-2/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Francine Vasse Adresse 18 Rue Colbert Ville Nantes lieuville Théâtre Francine Vasse Nantes