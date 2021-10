Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes Êtres en création avec Nathan Arnaud et Élodie Guillotin – Compagnie Murmuration Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Appel à participer : https://forms.gle/CHEX7Ge5CeP7p9SYA Billetterie restitution : billetterie.leslaboratoiresvivants.com PERCEPTION : ZONE DE RECHERCHES CONNEXES Élodie Guillotin et Nathan Arnaud invitent des êtres curieux dès 18 ans à les rejoindre dans une zone d’échange et de rencontre pour questionner et expérimenter la perception et la sensorialité. Il s’agit d’éprouver une pratique corporelle dans un espace sensible sans cesse en mouvement, et dans lequel les points de vue sont perturbés, du visible à l’invisible. ÊTRES EN CRÉATION : 16, 17, 18, 19 FÉVRIER DE 10H À 17H, 20 FÉVRIER DE 13H À 15H RESTITUTION : 20 FÉVRIER À 15H À destination des habitants, habitantes, et ouverts aux personnes atteintes d’une déficience visuelle. Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/etres-en-creation-avec-nathan-arnaud-et-elodie-guillotin/

