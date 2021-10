Êtres en création avec Alambic’ – Collectif artistique Théâtre Francine Vasse, 9 mai 2022, Nantes.

2022-05-09

Horaire : 18:30 21:30

Gratuit : oui PARTICIPATION ET RESTITUTION GRATUITE SUR RÉSERVATION Tout Public

LA FORME D’UNE VILLE CHANGE PLUS VITE, ON LE SAIT, QUE LE COEUR D’UN MORTEL Dans notre époque de profondes et rapides mutations, ce projet propose de créer du lien entre les habitants et leur quartier, en révélant souvenirs ou émotions qui deviennent alors les moteurs de la projection vers l’avenir. “Moteur”, “projection”, c’est bien de cinéma qu’il s’agit !Tout au long de la saison, des films sont collectés auprès des habitants du quartier Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne, et sur scène ils vont être animés, commentés, doublés, bonimentés comme au bon vieux temps du cinéma muet. Les lieux familiers, les visages figés vont alors reprendre vie, se réinventer et traverser le temps. Aux côtés de Norman Barreau-Gély, Hilary Edesess, Julia Lemaire et Nicolas Dalban-Moreynas, les participants sont invités à prendre part à cette aventure pour raconter leur quartier, celui d’hier et de demain. Un projet Alambic’ – collectif artistique en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne, avec le soutien de la Ville de Nantes dans le cadre du dispositif Créations partagées. DATES ÊTRES EN CRÉATION : 9, 10, 11, 12, 13 MAI DE 18H30 À 21H30. DES SÉANCES AURONT LIEU EN AMONT DANS LE QUARTIER BELLEVUE – CHANTENAY – SAINT-ANNE RESTITUTION : 14 MAI À 19H EN SOIRÉE PARTAGÉE AVEC L’ÊTRES EN CRÉATION – LA COMPAGNIE EPHÉMÈRE MENÉ PAR ROSINE NADJAR / COMPAGNIE LO

Théâtre Francine Vasse Nantes

