Aisne Étreillers . L’association Etreillers Event’s vous propose un thé dansant le dimanche 9 avril de 14h à 19h à la salle des fêtes d’Etreillers.

Tarif: 10€.

Buvette et gâteaux sur place.

Réservations au 07.88.33.25.66 EtreillersEvents@gmail.com +33 7 88 33 25 66 Étreillers

