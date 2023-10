Du stress vers l’équilibre Etréchy Étréchy, 25 novembre 2023, Étréchy.

La MSA Île-de-France à le plaisir de vous informer de la tenue prochaine de deux sessions de formations relatives à la prévention et la lutte contre le stress en milieu agricole, intitulées « du stress vers l’équilibre » les samedis 18 et 25 novembre prochains.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prévention du mal-être agricole de la MSA IDF et vise à aider les actifs agricoles, souvent exposés à des pressions économiques, sociales et environnementales importantes, à mieux gérer les situations de stress, en leur fournissant des outils et des ressources appropriées.

C’est aussi l’occasion pour les participants de découvrir l’ensemble du dispositif MSA de prévention du mal-être en milieu agricole.

Cette initiative est la troisième du genre après celles qui ont eu lieu en Seine-et-Marne en 2022 et en juin 2023 en Yvelines et dans les Hauts-de-Seine.

Au programme de ces 2 journées de formations :

Samedi 18 novembre

• Conférence ‘Mieux connaitre son stress’

• Atelier ‘Comment faire face à son stress ?’

Samedi 25 novembre

• Atelier ‘Mobiliser ses ressources individuelles et initiation à la sophrologie’

• Atelier ‘Un corps en bonne santé pour un mental renforcé’

• Atelier ‘Un accompagnement spécifique du monde agricole pour faire face au stress’

La participation à cette formation est gratuite et entièrement prise en charge par la MSA.

Pour vous inscrire à l’une ou à l’ensemble des sessions, cliquez sur le lien suivant

Etréchy 91580 Etréchy Étréchy 91580 rue des hêtre pourpres Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:30:00+01:00

