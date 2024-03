« Être vivant » par la Cie Au fil du vent – Mardi 26 mars La Grainerie Balma, mardi 26 mars 2024.

« Être vivant » par la Cie Au fil du vent – Mardi 26 mars Dans le cadre du temps fort Créatrices ! Cirque en tous genre(s) Mardi 26 mars, 20h00 La Grainerie Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T20:00:00+01:00 – 2024-03-26T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-26T20:00:00+01:00 – 2024-03-26T22:00:00+01:00

Paroles d’oiseaux de la terre

Dans un château-poulailler ambulant, au lever du jour, une équipe de poules (des vraies) entre en scène pour rencontrer le public. À leurs côtés, Fourmi, personnage singulier, est là pour les accompagner, tissant un lien sensible, délicat et permanent avec ces êtres de basse-cour dont l’imprévisibilité poétique est étonnante.

La démarche de cette création atypique tend vers une philosophie de la simplicité. Elle invite à entendre d’autres échos du monde, ou bien l’écho d’autres mondes si près de nous, là, au bord de l’intime.

Un bord de scène fera suite à la représentation.

Avec le soutien de l’OARA.

https://youtu.be/FT3ZXeCkJZo

DISTRIBUTION

Idée originale et jeu : Johanna Gallard

Inspiratrices et partenaires de jeu : Lilith, Kali, Saqui, Ariane, Falkora, Mouche, Meije, Pollen, Naya, Baba et Barbara (poules, en alternance)

Aide à la dramaturgie et matériaux d’écriture : François Cervantès

Collaborations artistiques : Catherine Germain, Emmanuel Dariès

Artiste plasticienne et sculpteur : Marieke – Atelier Terra Rêve

Création sonore : Jean-Michel Deliers

Création lumière : Yves-Marie Corfa

Construction décor : Laurent Morel, Eric James

Accessoires et décor : Garland Newman

Régie : Joël Newman

Photos : Christophe Raynaud De Lage

16/13/10€

Pass Cratrices 3 spectacles 39/30/25€

Pass Créatrices 5 spectacles 60/50/40€

Tarif tribu 10€/personne

La Grainerie

création 2023

À partir de 6 ans

55min

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie https://la-grainerie.net/ [{« type »: « link », « value »: « https://la-grainerie.mapado.com/event/301892-creatrices-etre-vivant-au-fil-du-vent-la-grainerie »}] [{« data »: {« author »: « Cie Au Fil du Vent », « cache_age »: 86400, « description »: « Cru00e9ation en juin 2023 u00e0 l’Agora, PNC de Boulazacnnu00c9chos, cheminements et ru00e9sonances, entre les voix du2019un u00eatre singulier et du2019une u00e9quipe de gallinacu00e9snIdu00e9e originale et jeu : Johanna GallardnInspiratrices et partenaires de jeu : Lilith , Kali, Saqui, Ariane, Falkora, Mouche, Meije, Pollen, Naya, Baba et Barbara (poules, en alternance)nAide u00e0 la dramaturgie et matu00e9riaux du2019u00e9criture : Franu00e7ois Cervantu00e8snCollaborations artistiques : Catherine Germain, Emmanuel Dariu00e8snArtiste plasticienne et sculpteur : Marieke, atelier TERRA Ru00eavenCru00e9ation sonore : Jean-Michel DeliersnCru00e9ation lumiu00e8re : Yves-Marie CorfanRu00e9gie : Jou00ebl NewmannConstruction du00e9cor : Laurent Morel et Eric JamesnAccessoires et du00e9cor : Garland NewmannPhotos : Christophe Raynaud De Lage », « type »: « video », « title »: « Etre Vivant, Cie Au Fil du Vent », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/FT3ZXeCkJZo/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=FT3ZXeCkJZo », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC3LVIujXi35Bb-Vl2LLloVg », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/FT3ZXeCkJZo »}] Basée à Balma, la Grainerie est la fabrique des arts du cirque et de l’itinérance. Multi-fonctionnelle, elle est à la fois lieu ressource pour les acteurs de la filière du cirque et lieu de diffusion de leurs créations.

spectacle balma