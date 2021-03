Nantes Emission à écouter sur prun.net puis en podcast Nantes Etre une femme noire en contexte professionnel, par Radio Prun’ Emission à écouter sur prun.net puis en podcast Nantes Catégorie d’évènement: Nantes

Etre une femme noire en contexte professionnel, par Radio Prun’ Emission à écouter sur prun.net puis en podcast, 27 février 2021-27 février 2021, Nantes. Etre une femme noire en contexte professionnel, par Radio Prun’

Emission à écouter sur prun.net puis en podcast, le samedi 27 février à 13:00

L’émission de Prun’ « Les Impertinantes » s’attaque aux sujets de société une fois par mois pendant une heure. Dans le cadre des SECD, elle s’intéresse au sujet suivant : « Etre une femme noire en contexte professionnel ». L’émission de Prun’ « Les Impertinantes » s’attaque aux sujets de société. Dans le cadre des SECD, elle s’intéresse au sujet suivant : « Etre une femme noire en contexte professionnel » Emission à écouter sur prun.net puis en podcast 23 rue jeanne d’arc Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-27T13:00:00 2021-02-27T14:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Nantes Autres Lieu Emission à écouter sur prun.net puis en podcast Adresse 23 rue jeanne d'arc Nantes Ville Nantes