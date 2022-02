Être une femme. Et toi, t’en penses quoi ? Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Être une femme. Et toi, t’en penses quoi ? Bibliothèque François Villon, 12 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 16h00 à 18h00

gratuit

Dans le cadre de notre programmation autour du 8 mars 2022, journée internationale des droits des femmes, voici un atelier à découvrir ! ATELIER D’EXPRESSION PAR L’ECRITURE Le 8 mars, nous fêtons la journée internationale des droits des femmes. Mais qu’est-ce qu’être une femme ? Quelle que soit votre identité de genre, venez participer à une session d’écriture pour explorer cette question ! Atelier destiné aux jeunes adultes (15-25 ans) Inscriptions sur place, par téléphone au 01 42 41 14 30 ou par mail : bibliotheque.francois-villon@paris.fr Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette Paris 75010

2 : Colonel Fabien (Paris) (81m) 75 : Colonel Fabien (Paris) (81m)

Contact : 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://twitter.com/BiblioVillon Atelier

Date complète :

2022-03-12T16:00:00+01:00_2022-03-12T18:00:00+01:00

Women’s day

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque François Villon Adresse 81, boulevard de la Villette Ville Paris lieuville Bibliothèque François Villon Paris Departement Paris

Bibliothèque François Villon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Être une femme. Et toi, t’en penses quoi ? Bibliothèque François Villon 2022-03-12 was last modified: by Être une femme. Et toi, t’en penses quoi ? Bibliothèque François Villon Bibliothèque François Villon 12 mars 2022 Bibliothèque François Villon Paris Paris

Paris Paris