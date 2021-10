Boulogne-Billancourt Maison des familles saint François-de-Sales Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Être une famille chrétienne dans un monde sécularisé Maison des familles saint François-de-Sales Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

**Être une famille chrétienne dans un monde sécularisé** Le samedi 12 février 2022 à 14h30 A la maison des familles Saint François-de-Sales 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt Dans le cadre de l’Année de la Famille promulguée par le Pape François, la Fédération des Associations Familiales Catholiques des Hauts-de-Seine et la Maison des familles Saint François de Sales vous invitent à une après-midi sur le thème : Être une famille chrétienne dans un monde sécularisé ou comment conduire nos familles à devenir « le ferment d’une nouvelle humanité et d’une solidarité concrète et universelle » comme nous y invite le Pape François ? PROGRAMME ——— 14h30-16h00 | Interventions de : * Sr Anne-Solen Kerdraon (théologienne, directrice du département de théologie morale et spirituelle à l’ICP), * Antoine Renard (ancien membre du CESE, président d’honneur de la Fédération des associations familiales catholiques en Europe), * Thibaud Collin (philosophe, professeur en classes préparatoires à Stanislas). 16h15-17h45 | Table ronde avec Mgr Matthieu Rougé 18h00 | Messe anticipée 19h00-20h30 | Apéritif convivial Accès —– Métro 9, arrêt Billancourt (8 minutes à pied) ou Marcel-Sembat ou T2 arrêt Les Moulineaux puis Bus 389 direction pont de Sèvres arrêt place Jules Guesdes, ou Bus 260 direction Boulogne Gambetta-Suzanne Lenglen arrêt Pierre Lefaucheux ou SUBB Boucle Sud, arrêt Place Jules Guesde. Infos —– [https://afc92.org/](https://afc92.org/)

