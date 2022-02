ÊTRE SOIGNANT ET AIDANT : QUELLES SOLUTIONS POUR SE RESSOURCER ? Maison des soignants, 16 mars 2022, Paris.

ÊTRE SOIGNANT ET AIDANT : QUELLES SOLUTIONS POUR SE RESSOURCER ?

Maison des soignants, le mercredi 16 mars à 09:00

**Parce que, pour bien soigner et aider, il faut aussi prendre soin de soi, la Maison des soignants accueillera, le mercredi 16 mars, les soignants-aidants pour une journée dédiée à l’amélioration du mieux-être.** **Le mercredi 16 mars 2022,** l’association **SPS** ouvrira les portes de sa Maison des soignants aux soignants-aidants pour une journée de formation et d’information*. Organisée par SPS en partenariat avec Manureva Répit et la Région Île-de-France, cette journée sera dédiée à ceux qui soignent et aident un proche, et qui ont besoin de se ressourcer, se former et s’informer sur le mieux-être et sur les solutions d’accompagnement. Association référente de la santé des professionnels soignants, SPS a mis en place tout un dispositif d’accompagnement psychologique pour favoriser le mieux-être de ceux qui oeuvrent pour la santé des autres. Parce que les soignants–aidants ont aussi besoin de soutien pour soigner et aider leurs proches sans s’épuiser, SPS met à leur disposition des ressources pour préserver leur santé, prévenir la fatigue ou le stress, les troubles du sommeil ou de l’alimentation. **AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 16 MARS** Au cours de la matinée, les intervenants de cette journée évoqueront la situation et le rôle des soignants aidants **(« Soignant et aidant : qui sont-ils ? », « Être soignants et aidant : quelle facilité, quelle limite ? ») mais** **aussi l’accompagnement par les associations et les industriels.** L’après-midi sera, quant à elle, consacrée aux solutions de ressources. Manureva Répit et SPS proposeront leurs solutions en faveur du répit et de la prévention de santé des soignants–aidants : pour prendre du repos, un moment d’évasion « pour s’accorder » du temps, sans délaisser son proche vulnérable ; pour se ressourcer et se détendre, adopter des comportements vertueux pour améliorer son bien-être (gestion du stress, mode de vie, sommeil, alimentation…).

inscription

SPS

Maison des soignants 4 Rue de Traktir Paris Paris 16e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T09:00:00 2022-03-16T17:00:00