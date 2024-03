Etre randonneur, ça s’apprend! Parking de la Gare SNCF – Impasse de l’Aulnay Vaires-sur-Marne, samedi 1 juin 2024.

Etre randonneur, ça s’apprend! Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 1 juin, 09h30 Parking de la Gare SNCF – Impasse de l’Aulnay

Début : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Avec l’association « Hors Circuit », affiliée au Comité départemental de randonnée de Seine-et-Marne, découvrez les richesses cachées des Bois régionaux de Vaires et de Brou et par la même occasion, tous les secrets et astuces de l’activité : balisage des sentiers, utilisation de l’application Ma Rando, matériel et équipement conseillés, précautions à prendre….pour une randonnée en toute sécurité et dans le respect de l’environnement !

Parcours de 12 km environ. Se munir de chaussures confortables, de vêtements imperméables et d’une bouteille d’eau.

Parking de la Gare SNCF – Impasse de l’Aulnay 77360 Vaires-sur-Marne Vaires-sur-Marne 77360 Seine-et-Marne Île-de-France

