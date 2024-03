Etre randonneur, ça s’apprend! Forêt régionale de Rougeau – Parking D446 (route de Melun, face au Parc Winnoland) Saint-Pierre-du-Perray, samedi 27 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T09:00:00+02:00 – 2024-04-27T12:30:00+02:00

Avec l’association « Le Mille-Pattes Servonnais », affiliée au Comité départemental de randonnée de Seine-et-Marne, découvrez les richesses « royales » cachées de la Forêt régionale de Rougeau, ses merveilleux points de vue sur la Seine, son géant de terre et tous les secrets de l’entretien, du balisage des sentiers et de l’utilisation de l’application « Ma Rando », sans oublier les conduites et matériels à adopter pour une randonnée en toute sécurité, dans le respect de l’environnement !

Parcours de 9 km environ. Se munir de chaussures confortables, de vêtements imperméables et d’une bouteille d’eau.

Randonnée Forêt

(c) Sylvain Legrand pour Île-de-France Nature