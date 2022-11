Être prof – Le lundi du DOC Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Tarif normal : 5€ / Réduit : 4,50€ / -26 ans : 4 €/ Carte Blanche : 3 € Tout Public Ciné-débat « Être prof » – Un documentaire de Emilie Thérond (1h22), raconté par Karin ViardElles vivent aux quatre coins de la planète et se battent au quotidien pour transmettre leur savoir. D’un campement nomade enseveli sous les neiges de Sibérie, à la brousse étouffante du Burkina, en passant par les terres inondées du Bangladesh, trois enseignantes sont portées par une même vocation : un enfant éduqué peut changer le monde. Elles sont prêtes pour cela à affronter mille défis pour faire de l’enseignement une véritable aventure et bouleverser les destins de leurs élèves. Projection suivie d’un débat : Être Prof : pourquoi ? À l’heure où nous vivons une “crise des vocations” dans l’enseignement, cela questionne la place qui est donnée aux enseignants dans notre société, la reconnaissance de ce métier. En présence de Sophie PEYRAT-LAURANT, enseignante depuis 1996 et membre actif de la plateforme etreprof.fr Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

