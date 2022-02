ÊTRE PAYSAN DE NATURE DANS LE SUD MAYENNE Châtelain Châtelain Catégories d’évènement: Châtelain

Quentin est Paysan de nature depuis plusieurs années. Des pelouses séchantes aux prairies de bord de cours d’eau, comment équilibrer usages agricoles et biodiversité ?

Prévoir : chaussures de marche, appareil photo et vêtements adaptés à la météo. Rendez-vous à 15h, ferme du Petit Bois Barré à Châtelain à Bazougers.

